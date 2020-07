El bloque oficialista votó negativo, una moción de la regidora Diana Corrales que pretendía que el Concejo Municipal apoyara al SINAC en en la publicación del Plan General de Manejo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, en el diario oficial La Gaceta para su pronta entrada en vigencia.

Este plan, permite orientar la gestión del parque hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo.

Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la relación de éstos últimos con su entorno socio-ambiental.

La moción entró en la corriente del Concejo desde el pasado 8 de junio, pero fue hasta el 22 de ese mismo mes que la conocieron los regidores en sesión ordinaria, sin embargo, en esa ocasión por falta de tiempo no alcanzó a ser votada.

El pasado 29 de junio nuevamente fue tema de discusión en la sesión ordinaria, sin embargo, Corrales decidió retirarla para que el regidor verdiblanco Fernando Porras pudiera leer el texto con mayor detenimiento.

Este lunes, una vez más, la moción estuvo sobre la mesa y el bloque liberacionista voto en contra de la misma.

«El documento tiene cosas buenísimas, tiene cosas que me preocupan y algunas que me dejan dudas, entre esas es que habla prácticamente del plan de manejo del Juan Castro Blanco pero no se toman en cuenta una serie de factores importantes como son las fincas alrededor, los finqueros, los que hicieron este proyecto no tomaron en cuenta, porque no lo veo reflejado ahí, entidades importantísimas como Coopelesca, como APANAJUCA, la misma municipalidad. Yo siento que la parte de finqueros no se tomó en cuenta», justificó Fernando Porras, regidor verdiblanco y jefe de la fracción.

Porras también argumentó que el SINAC no tomó en cuenta a las 81 municipalidades del país al momento en que desarrollaron el plan.

Pese a la oposición, la regidora Corrales indicó que seguirá trabajando por la protección del Parque.

«Realmente no me esperaba este resultado, lo que yo pretendía es que como Concejo diéramos un voto de apoyo, pero me llevé la sorpresa de que los compañeros del PLN lo votaron en contra y no sé por qué. De mi parte voy a seguir trabajando, no me voy a detener acá y ya tengo el apoyo del diputado Ramón Carranza y desde hoy estamos trabajando en eso», señaló Corrales.

El Plan General de Manejo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, inició su elaboración en Junio de 2011. Concluyó su etapa de diagnóstico y talleres participativos para su elaboración.

Actualmente está lista la aprobación del mismo por parte del Comité Técnico del Área de Conservación, la aprobación por parte del Consejo Regional del Área de Conservación (CORAC) y, finalmente la aprobación reciente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC).

Votación:

A favor: Diana Corrales (PAC), Pablo Rodríguez (PGS), Vanessa Ugalde (PGS), Luis Fernando Solís (PUSC)

En contra: Juan Diego González (PLN), Yuseth Bolaños (PLN), Ashley Brenes (PLN), Fernando Porras (PLN), Alexander Vargas (PLN).

Moción completa: https://sancarlos.digital/3nejy

Moción: Instruir a la Administración Municipal para que elaboren conforme a la normativa vigente el “Reglamento de Alianzas Estratégicas y Asociaciones Público-Privadas de las Sociedades Públicas de Economía Mixta de San Carlos”, en cumplimiento de la Ley 8828.

Presentada por: Pablo Rodríguez (PGS)

Votación: Aprobada unánime.

Moción completa: https://sancarlos.digital/2te9u

Moción: Solicitar a los síndicos del municipio la colaboración para elaborar una marca cantón e identificar la identidad de cada distrito.

Presentada por: Vanessa Ugalde (PGS)

Votación: Aprobada unánime.

Moción completa: https://sancarlos.digital/57q8l

Moción: Solicitar a la Administración la creación de un grupo organizado de actores locales para la elaboración y ejecución de un Plan de Capacitación en Protocolos de Salud, de acuerdo a los lineamientos publicados por el Ministerio de Salud, en atención a la emergencia del Covid-19 en San Carlos.

Presentada por: Diana Corrales (PAC)

Votación: Aprobada unánime.

Moción completa: https://sancarlos.digital/l8p9x

Moción: Solicitar el análisis de la necesidad jurídica de Reformar y adicionar asuntos de forma y fondo del reglamento de los concejos de distrito del Cantón de San Carlos.

Presentada por: Evaristo Arce (PLN)

Votación: Aprobadas unánime.

Moción completa: https://sancarlos.digital/qxnvj

La administración municipal solicitó extender el plazo de moratoria en el pago de servicios municipales por 3 meses más. La solicitud fue aprobada por el Concejo en pleno.

También quedó nombrada la Comisión Especial de Salud que estará integrada por los regidores y síndicos Magally Herrera, Wilson Román, Diego Chiroldes y Juan Pablo Gamboa.