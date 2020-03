-Publicidad-

La Unidad Presidencial de Análisis de Datos se desmoronó y en cuestión de horas 6 personas relacionadas con el controversial decreto, dejaron sus puestos.

El sismo, inició la noche del martes con la renuncia del Viceministro de Igresos Juan Alfaro quien adujo haber sido víctima del uso de su nombre sin consentimiento, en el proceso.

Horas después, fue el Viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro y este miércoles inició con la noticia de la renuncia del Ministro de la Presidencia, Víctor Morales.

Morales confirmó que su renuncia obedece a sus intenciones de evitar el voto de censura que se cocina en la Asamblea Legislativa.

«El trámite de esa moción de censura y su votación en el plenario legislaativo, cualquiera que sea el resultado, implica un irremediable deterioro de mi legitimidad como conductor del diálogo del Poder Ejecutivo con los miembros del Poder Legislativo; l oque me impide cumplir plenamente con una función esencial que usted, Señor Presidente, me confió al nombrarme en este cargo. La realidad política me indica que, como consecuencia de una moción de censura y de la investigación legislativa iniciada, no tendré la aceptación y comunicación necesarias con los miembros del Poder Legislativo para promover un éxito, en ese ámbito, las iniciativas del Gobierno de la República», dijo Morales.

Luego de esto y por primera vez en 12 días, fue el Presidente de la República Carlos Alvarado quien habló de la crisis.

Antes, anunció las salidas de de Felly Salas quien se desempeñaba como jefa de despacho Presidencial y Diego Fernández, coordinador del equipo de análisis de datos. Todos ellos se sumaron a la primera renuncia de la semana anterior, del asesor Luis Salazar.

Alvarado anunció reingeniería en la Presidencia tras el descalabro en Casa Presidencial y con el obejtivo de fortalecer la gobernanza.

Conformó un equipo liderado por Rodolfo Méndez Mata; y al cual se suma la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte; y la Viceministra de la Presidencia, Silvia Lara

“Les he solicitado que trabajen en el fortalecimiento de la gobernanza de Casa Presidencial a partir de sus conocimientos y experiencias y que en un plazo de dos meses me den recomendaciones”, detalló Alvarado.

Según el propio Presidente, los sobrevivientes de la UPAD: Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, serán reubicados en otras instituciones según su perfil profesional.