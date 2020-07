Tras el anuncio de nuevas medidas sanitarias por parte del gobierno, los cantones y comunidades en alerta naranja en la Zona Norte mantiene su estado sin cambio alguno.

Es decir, quienes hasta este sábado están bajo alerta naranja, continuarán con las medidas establecidas.

En el caso de la Zona Norte, la alerta está activa en:

Upala, Guatuso, Los Chiles, Sector Sureste del Distrito de la Fortuna de San Carlos (Tres Esquinas, Los Ángeles, Sonafluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia); y La Vega y Bonanza del distrito de Florencia del Cantón San Carlos.

En lo que sí hay un cambio es en la restricción vehicular. La limitante será durante las 24 horas en esos lugares, del 13 al 17 de julio.

Podrán salir, solo para abastecimiento de necesidades básicas como centros de salud y supermercados, y por medio del último dígito de la placa.

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

En estos lugares, durante el fin de semana, ÚNICAMENTE puede abrir: Supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías, carnicerías, verdulerías, servicio a domicilio, servicio a domicilio de alimentos, suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene, bancos, funerarias, ferias del agricultor con franja diferenciada para adultos mayores de las 5:00 horas a las 8:30 horas.

Entre semana, SOLO abren:

Actividades productivas esenciales (Agricultura, pesca e industria alimentaria, dispositivos médicos y sus partes, producción de sustancias químicas y productos farmacéuticos, los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones y las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y fuera del país). Lo anterior incluye las cadenas de suministros de materiales, servicios, productos y equipos indispensables para dichas actividades. Supermercados, abastecedores, pulperías y minisúper, solo lo correspondiente a la sección de venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza e higiene, y necesidades básicas. Panaderías, carnicerías y verdulerías. Farmacias y centros médicos. Servicio a domicilio (exclusivo para alimentación, farmacia, veterinaria, ferretería y cerrajería). Suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene. Funerarias. Centros de la red de cuido y desarrollo infantil y Centros de atención de personas en condición de vulnerabilidad. Hoteles que brinden servicios de alojamiento a funcionarios de la Administración Pública o a prestadores de servicios públicos (banca, transporte de valores, comunicaciones, electricidad) o se trate de personas que están laborando en el servicio de distribución de mercancías o artículos alimentarios y de primera necesidad, medicamentos, insumos agrícolas o veterinarios. Ferias del agricultor, con franja diferenciada para adultos mayores de 5:00 am a 8:30 am.

También, se mantiene la restricción vehicular diferenciada en: Aguas Zarcas, Cutris, Pital, Pocosol y Venecia. Río Cuarto, sale de esta medida.

Los demás lugares que, no están en alerta naranja son los que están bajo alerta amarilla y mantienen estas condiciones:

• La circulación vehicular será de 5:00 am a 7:00 pm, con distribución de placas ordinaria y lista de excepciones completa (todas las actividades productivas y centros de trabajo).

• Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán abrir de manera regular de 5:00 am a 7:00 pm, según las fases de reapertura vigentes. Se mantiene habilitado el funcionamiento de lugares de culto de máximo 75 personas, playas de 5:00 am a 9:30 am, hoteles, restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros al 50%, ferias del agricultor con franja diferenciada para adultos mayores de las 5:00 horas a las 8:30 horas, entre otros.

• El transporte público se mantiene de manera regular, taxis y transporte especial de trabajadores y turismo.

Para repasar la lista actualizada de excepciones a la restricción vehicular puede ingresar a: https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07/lista-completa-excepciones-restriccion-vehicular-cantones-alerta-naranja-del-lunes-13-al-viernes-17/