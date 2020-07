Solo 3 cantones de Costa Rica están libres de COVID-19. A 4 meses de la pandemia, esas comunidades libran luchas para mantenerse sin vecinos enfermos.

Uno de ellos, es Río Cuarto. El cantón 82 del país y el más joven en la Zona Norte.

“Ha sido un trabajo de comunicación por parte de la alcaldía, pero muchísimo respeto, disciplina y acatamiento por parte de la población y de los generadores de empleo.”, dijo, José Miguel Jiménez, Alcalde de Río Cuarto.

Esos, son los secretos no tan ocultos en este cantón que continúa en la batalla para librarse del COVID.

Luego, de que el Gobierno de la República hiciera el comunicado oficial del inicio del confinamiento, la Alcaldía de Río Cuarto a penas tenía un mes de ser electa y aún no asumía funciones, sin embargo, iniciaron un con un plan estratégico para combatir la pandemia.

Un plan de perifoneo, por los 248 kilómetros que conforma el cantón, con el fin de generar conciencia a sus pobladores es solo una de las acciones.

«Ha existido una campaña de comunicación, ha existido perifoneo, los empresarios se han acercado a la municipalidad, nosotros tenemos dentro de las principales actividades económicas el tema de la porcicultura y la avicultura, ellos manejan desde hace mucho tiempo protocolos de bioseguridad muy importantes que han aplicado desde hace mucho tiempo y que creo que han sido beneficiosos para la atención de esta situación», añadió Jiménez.

La población se mantiene en lucha contra el COVID pero también contra la crisis económica pues, aunque no haya casos activos si comparten las medidas sanitarias del resto del país y además, cumplen con la restricción vehicular sanitaria diferenciada que aplica desde las 5 de la tarde hasta las 5 dela mañana del día siguiente.

Hace algunas semanas, el Ministerio de Salud confirmó un caso positivo al cantón que luego, tras los análisis e investigación respectiva, fue asignado a otro cantón y así quedaron en 0 casos de nuevo.

«Hubo como una reacción colectiva del cantón solicitando a las autoridades de salud que hicieran la investigación, para que Río Cuarto no se viera inmerso en esa lista de cantones, y no porque estemos exentos a este tipo de problemas y no porque seamos despectivos, sino más bien refleja la disciplina, el respeto y la constancia con la que los riocuarteños están tomando el tema de que estemos dentro del pequeño grupo de cantones que aún no tienen contagios por COVID-19». concluyó el alcalde.

El cantón mantiene sus puertas abiertas al turismo nacional. Justamente, esta es una de las actividades económicas más fuertes y a la que apuestan para la reactivación.

Por medio de la organización, conformaron su Cámara de Turismo para promoverse como destino ahora, más seguro sin casos COVID-19.

Su intención es que, los turistas no solo pasen por sus comunidades sino que se hospeden y disfruten de los atractivos.