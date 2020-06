Dicen que lo bueno se devuelve y parece que eso le pasó a los propietarios del Restaurante Guayabas, en Ciudad Quesada.

Un incendió afectó la parte más importante del restaurante, la cocina; además de pisos y cielo raso la semana anterior y en medio de la crisis, en medio de la pandemia y ya cuando podía empezar a mejorar la situación económica de este lugar, pasó el siniestro y literalmente, todo quedó en cenizas.

Hace apenas dos meses, este restaurante fue centro de acopio y distribución de alimentos para familias afectadas por la crisis. Junto a otras empresas repartieron cerca de 200 bolsas de alimentos y ahora, esta solidaridad se les devuelve.

A causa del incendio, 12 empresas, la mayoría otros restaurantes, idearon un plan de socorro y auxilio para ayudar a estos emprendedores a revivir de las cenizas.

Una megarifa es la forma que pensaron para recoger fondos. Los productos a rifar son parte del menú o de los servicios que las empresas que participan.

«Entre todos se está donando productos de cada negocio para hacer como ma maratón donde la gente done con un Sinpe Móvil de ₡1000 y entre todos los que donen se harían la rifa de los productos», dijo Jhonatan Rojas, del Restaurante Despapados.

Los premios incluyen:

• Despapados: 1 DespaBox y 1 Megalodón.

• La Fortuna Pub: 2 órdenes de 20 alitas.

• Victoria Sublimación: 1 camiseta deportiva y 1 botella personalizada.

• La Pastelería: 1 Carlotta mediana.

• Grillperez: 2 órdenes de costilla ahumada con acompañamientos.

• Milo Food Truck: 2 combos para un solo ganador (una vez por semana por dos semanas)

• La Street Bistro: 1 orden por ¢15.000.

• La Cubanita Pizzeria: 1 pizza grande.

• BRECO Café Gourmet: 2 pack de 4 paquetes de café.

• El Recreo Fast Food: 2 pizzas extra grandes.

• Panaderia Belen San Carlos:1 Carlotta.

• Italianissimo: 2 pizzas sabores a escoger

«Hay 20 premios y la idea es que cada persona compra su tiquete, montamos una lista y hacemos la rifa y si más gente se apunta podemos repetir la otra semana una rifa», explicó Melissa Soro, una de las participantes.

La rifa es el próximo 7 de junio y las personas interesadas en comprar su tiquete pueden hacer la transferencia al 8924-6171. Más información en: https://bit.ly/JuntosPorGuayabas

«No tengo palabras»

Nelsa González, propietaria del Restaurante Guayabas, junto a su esposo, conoció de esta iniciativa y aseguró quedar sin palabras, pues nunca esperó la reacción de sus colegas y otras empresas.

Este lugar de comidas, es la fuente de ingresos de esta familia y por el que trabajan para asegurar su futuro y el de sus hijos.

Sobrevivió a la crisis y ahora trata de sobrevivir de algo inesperado: un incendio.

«Ver el negocio quemado, por unas horas se me vino el mundo encima por que uno no sabe qué va a hacer y yo no me esperaba el apoyo de tantas personas, uno lo espera de la familia cercana, pero cuando me empecé a dar cuenta que el comercio se unió para ayudarnos, no le puedo explicar mi sentimiento por que, en ese momento mi corazón estaba hecho pedacitos y esto hace que se vaya reconstruyendo», contó Nelsa.

De ahí, nace la esperanza para ella y su esposo de que en semanas terminarán la reconstrucción del negocio, eso sí preocupados por que las cuentas corren y la vida sigue pero también certeros de la que la solidaridad es algo básico en San Carlos.