Rodrigo Chaves sobre Celso Gamboa: "No lo conozco y no he intercambiado ni un saludo"

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se sacudió ante la carta que envió el diputado del PUSC, Alejandro Pacheco, solicitando información sobre posibles visitas del exmagistrado Celso Gamboa a Casa Presidencial.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles el mandatario habló sobre la detención de Gamboa el pasado lunes y aprovechó para referirse a la carta que minutos antes el legislador hizo pública ante la prensa.

"(...) que, por cierto, a quien yo no conozco, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo y ahora el diputado Alejandro Pacheco manda una carta que dice 'cuántas veces ha venido Celso Gamboa a la Casa Presidencial este gobierno'. Alejandro, cero, él trabajó aquí en el gobierno de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, aquí ha venido cero", dijo Chaves.

El mandatario insistió que fue gracias a Pilar Cisneros que "no aflojó" con el proyecto de extradición y ahora se acabará la fiesta de los narcotraficantes en el país. También agradeció a los diputados de oposición que apoyaron.

Además, mencionó que le parecía "impresionante que durante años el Poder Judicial no hiciera nada contra el exmagistrado.

"Lo de Celso Gamboa es verdaderamente impresionante como el OIJ no hizo nada en años de años hasta que tuvo que venir de afuera la DEA", fustigó.

Chaves terminó enviando un agradecimiento a los miembros de la Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Judicial por su trabajo "contra viento y marea".

La tarde de este lunes el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco pidió este miércoles un detalle completo sobre las fechas y horas de entrada y salida de Gamboa en Casa Presidencial desde 2022 a la fecha.

También solicitó conocer los nombres de las personas que lo acompañaron, quién autorizó su ingreso, con quiénes se reunió y los temas tratados.

Por último, pidió un detalle específico de las ocasiones en que Gamboa se reunió directamente con el presidente Chaves.

El pasado lunes la Sección de Estupefacientes del OIJ detuvo al exmagistrado en San José, a solicitud de la DEA, por presunto tráfico internacional de drogas

Gamboa enfrenta cargos por narcotráfico internacional, presentados por un tribunal de Dallas, Texas en Estados Unidos.