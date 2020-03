Este lunes, el Ministerio de Salud confirmó dos casos más positivos en el cantón sancarleño.

Desde el pasado 19 de marzo, cuando dieron positivos los dos primeros casos, a este 30 de marzo suman 10 los contagiados.

La cifra sube a San Carlos como el décimo cantón con mayor cantidad de casos positivo en todo el país. Incluso, si analizamos el cantón por cifras, San Carlos está dentro de los 7 cantones con mayor cantidad de casos.

Alajuela tiene 55 casos, San José 33, Santa Ana 19, Escazú 18, Desamparados 13, Grecia 13, Tibás 12, Curridabat, Goicoechea y San Carlos 10 cada uno.

A partir de ahí, los otros cantones suman casos desde los 9 hasta los 2.

En el país, la cifra llega a los 330 casos positivos. 160 mujeres y 170 hombres.

La buena noticia, es que el Ministro de Salud, Daniel Salas informó que ya hay cuatro personas recuperadas luego haber enfrentado la enfermedad COVID-19.

Salas hizo el llamado a mantener activas todas las medidas sanitarias anunciadas desde el inicio de la emergencia.

«No descuiden el lavado de manos, no descuiden no saludar de beso y abrazo, no descuiden el no toser y estornudar si no se cubren adecuadamente con la cara interna del antebrazo, no descuidan los que están con síntomas de tos, de fiebre de dolor de garganta no ir a lugares públicos, recordemos que este virus en las gotitas de saliva de las personas que tosen o estornudas es la forma principal en cómo se transmite», dijo.

El jerarca insiste en las recomendaciones para evitar el despertar explosivo de casos que tanto teman por la capacidad instalada en los hospitales listos para atender pacientes.

Hasta este momento, hay 15 personas positivas por COVID-19 hospitalizadas, 7 de ellas en cuidados intensivos.

En el caso de los pacientes de San Carlos, todos están en aislamiento domicialiar.