¡Buenas Noticias! La cifra de pacientes recuperados con COVID-19 llegó a 17 al iniciar esta semana.

Fue el mayor aumento de casos desde hace casi un mes, cuando las autoridades revelaron la recuperación de los dos primeros pacientes.

La cifra pasó de 13 a 17 en cuestión de 24 horas aunque, se mantiene desde este domingo.

Esto significa que, el cantón ya recuperó a más de la mitad de sus pacientes confirmados.

Este último rubro se mantiene con 29 casos positivos de los cuales, solo 12 están activos y son los pacientes que están a la espera de dos resultados negativos consecutivos para poder ser dados de alta.

Este lunes, las autoridades confirmaron además que en las últimas 24 horas hubo solo 3 nuevos casos y con ello, suman 742.

Pero, otra buena noticia es que de esos ya hay 399 pacientes recuperados. Es decir, en el país ya hay más pacientes recuperados que enfermos.

No obstante las autoridades insisten en no bajar la guardia y no relajarse ante las cifras pues aún la emergencia no termina.

Quedarse en casa, mantener los protocolos de tos y estornudo, tocarse la cara sin lavarse las manos y el lavado de manos constante es aún la mejor herramienta para combatir el virus.