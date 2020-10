Sara y Tomás Villalobos Soto son dos hermanos de 10 y 12 años. Aparte de tener la misma sangre, comparten el amor y la pasión por la música.

Sara toca la trompeta y Tomás, el trombón. Ambos, estudiantes del SINEM en Aguas Zarcas, fueron escogidos para participar en la Metropolitan Youth Symphony durante la temporada 20-21.

Metropolitan Youth Symphony tiene sede en Oregon, por le momento los sancarleños reciben sus clases virtuales y participan de los conciertos, también virtuales, de la orquesta.

Existe desde 1974 y es uno de los programas juveniles de Estados Unidos más numerosos, con más de 500 estudiantes, 12 directores y 14 agrupaciones. Actualmente es dirigida por el costarricense Raúl Gómez

«Yo me di cuenta del MYS cuando estaba en una clase por Zoom. El profe me dijo que audicionara, aunque la edad mínima era 13 años y yo solo tengo 10 años. Igual lo hice y me sorprendí mucho cuando me llegó el correo que había sido aceptada. Para mí es una gran oportunidad porque puedo aprender más sobre técnica para tocar la trompeta por parte de otros profesores y compartir con personas de diferentes países y practicar más mi inglés», contó Sara quien, tiene 3 años de asistir al SINEM.

Gracias a Raúl Gómez, costarricense radicado en Oregon, director de la Metropolitan Youth Symphony y amigo del SINEM, escogieron 9 estudiantes de las diferentes sedes para participar en la orquesta de forma virtual.

Esta participación incluye estudiantes de países como México, Venezuela, Argentina, Brasil, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Tailandia y Costa Rica.

“Nos dieron un video de introducción en la mañana del sábado y en la tarde recibimos la primera clase de bronces con un profesor venezolano. Me gustó mucho porque pude conocer personas de otros países que les gusta lo mismo que a mí, además puedo aprender cosas nuevas y practicar mi inglés.” contó Tomás.

La Metropolitan Youth Symphony tiene varias de agrupaciones. Sara y Tomás fueron admitidos en la “Sinfonietta Orchestra” que tiene un nivel intermedio y que exige altos niveles de dominio del instrumento para los estudiantes de la edad de los sancarleños.

«Estamos muy orgullosos de este reconocimiento al nivel conseguido y esperamos que esta experiencia sirva para dar a conocer más oportunidades de crecimiento a nuestros alumnos más entregados, además de motivar a los que vienen empezando”, dijo Jorge Erick Alfaro, director del Sinem de Aguas Zarcas.

Sara y Tomás tienen ensayos todos los sábados de forma virtual y participarán en los conciertos de la orquesta de la temporada 2020-21.