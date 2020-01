SCD y Radio Santa Clara ganan Amparo Electoral interpuesto por candidato del PRSC

El Tribunal Supremo de Elecciones, falló a favor de San Carlos Digital y Radio Santa Clara un Amparo Electoral interpuesto por el candidato del Republicano Socialcristiano Carlos Corella.

El candidato quedó fuera del Debate de la Decisión, que se lleva a cabo este miércoles 15 de enero, por incumplir con el único requisito solicitado que era, confirmar su asistencia vía correo electrónico.

Esta, fue la causa por la que interpuso el recurso ante el órgano electoral del país.

Este martes 14 de enero, el TSE notificó la resolución a los medios de comunicación así como al Colegio Agropecuario y a la ETAI, ambos centros incluidos en el recurso por facilitar las instalaciones físicas para desarrollar el debate.

El documento oficial cita: «En escrito recibido en la Secretaría General de este Tribunal a las 8:15 horas del 2 de diciembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo electoral contra el Colegio Agropecuario de San Carlos, la Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI), Radio Santa Clara y San Carlos Digital. Indica que es candidato a Alcalde de San Carlos por el partido Republicano Social Cristiano (PRSC). En esa condición fue invitado al “Debate de la Decisión” organizado para el 15 de enero de 2020 por los medios de comunicación San Carlos Digital y Radio Santa Clara. Afirma que, pese a haber confirmado su participación a ese evento a través de la aplicación “WhatsApp”, el 22 de noviembre de 2019 en la página de San Carlos Digital se emitió un comunicado en el que se indicó que el candidato del PRSC no había respondido la invitación al debate. Considera que se vulnera su derecho como candidato a un cargo de elección popular a dar a conocer sus programas y propuestas» como parte del reclamo de Corella.

Ambos medios de comunicación aclaramos que, el candidato sí fue invitado al debate al igual que los otros 9 postulantes. De los cuales solo 7 cumplieron con el requisito establecido y confirmaron su presencia.

Corella tal y como lo indica en su recurso, confirmó informalmente vía «WhatsApp» pero, pese a que dijo que lo iba a hacer, no envió confirmación oficial al correo establecido.

Los directores de ambos medios, presentamos las pruebas pertinentes a solicitud de los letrados del TSE así como los centros educativos que lograron probar que, son entidades parte de la Iglesia Católica, privados, y que solo facilitaron las instalaciones más no son parte de la organización.

En el caso de San Carlos Digital y Radio Santa Clara, ambos son medios de comunicación privados y hay jurisdiccción sobre ello.

«Este Tribunal, desde el año 2009, ha precisado que no existe sustento legal para obligar a los medios de comunicación privados a que inviten a sus debates a todos los candidatos participantes de una contienda electoral (ver, resolución n.° 4099-E8-2009, de las 8:30 horas del 3 de setiembre de 2009)», cita la resolución.

El TSE pudo confirmar que, sí hubo invitación formal al candidato y que fue él, quien incumplió con el método OFICIAL de confirmación por lo que da la razón a los medios.

«Sin embargo, el recurrente no cumplió esa formalidad pues únicamente remitió un mensaje vía aplicación “WhatsApp” al celular de una colaboradora de Radio Santa Clara, por lo que, aunque indicó que sí participaría en el debate y que confirmaría por correo, no lo hizo. Por esta razón, se tuvo como no atendida la invitación, quedando fuera de participar en el evento al igual que otros candidatos que no cumplieron con lo requerido. En este orden se tiene que: a) el recurrente sí fue invitado al debate junto al resto de los candidatos a Alcalde del cantón de San Carlos y, b) su exclusión a ese evento obedeció a que el interesado no confirmó su asistencia por el medio y en el plazo establecidos al efecto por los medios organizadores», añade la resolución.

De esta forma, el Tribunal descarta que en este asunto se esté ante el supuesto de exclusión ilegítima o discriminatoria del recurrente al debate en cuestión, sino que, como quedó demostrado, se fundamentó en el incumplimiento del propio amparado de las formalidades dispuestas para su confirmación, criterio objetivo que no resulta irrazonable o arbitrario.

Por esta razón, según firmó el propio Luis Antonio Sobrado, Presidente del TSE, el recurso fue dado sin lugar.

Como medios, hacemos un esfuerzo conjunto desde setiembre de 2019 para llevar información clara, oportuna, veraz y educativa de cara al proceso municipal. Desde el inicio de nuestra unión hemos trabajado con la formalidad y seriedad característicos de profesionales en el ejercicio del periodismo.

Este Por Tanto es la prueba más clara de que, nunca quisimos lesionar derechos si no más bien respetar el de los demás, el respetar a los 7 candidatos que sí cumplieron con la formalidad y con el tiempo establecidos para las confirmaciones.

Las invitaciones, FORMALES, se entregaron personalmente 8 semanas antes de este 15 de enero, tiempo suficiente para enviar un correo electrónico.

El Debate de la Decisión es este 15 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio de la ETAI en San Clara.