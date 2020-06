Esta, esta es la estimación de la Arenal Cámara de Turismo de cara a una vaga posibilidad del levantamiento de la Alerta Naranja en el anillo turístico de La Fortuna.

De los 86 hoteles registrados en el distrito, si acaso la mitad podrá abrir las puertas de inmediato tengan luz verde para hacerlo.

Desde el 7 de junio anterior, la CNE activó la alerta. Solo una semana después de que el mismo Gobierno anunciara la apertura gradual de hoteles.

Una semana duró la reactivación turística en uno de los polos más importantes del país. Reservas canceladas, personal que había sido recontratado, otra vez sin empleo y expectativas dormidas fue lo que quedó de esa semana.

Ahora, el sector hotelero se prepara, de nuevo, con la esperanza de sobrevivir a la crisis que para ellos es más grave que la misma pandemia.

«Los hoteles todos están listos, los que van a abrir; la mayoría de hoteles que deciden quedarse van a ir abriendo poco a poco y casi que todos son hoteles pequeños que ya están anunciando algunas ofertas», dijo Tadeo Morales, vocero de la Cámara.

Los grandes hoteles cerraron y es posible que el cierre se extienda por hasta tres meses más o incluso, por lo que resta del año.

Uno de ellos, es el reconocido Tabacón que incluso había anunciado promociones para nacionales y personal de la primera línea de trabajo contra el Covid-19.

«Estábamos muy contentos con la reapertura, teníamos reservas pero producto de la inestabilidad se decidió cerrar y vamos a abrir hasta el 1 de octubre si todo mejora y es una fecha tentativa», contó Shirley Mora, vocera de Tabacón.

Pero la preocupación va más allá. Hasta el momento unas 1.500 personas están desempleadas en el distrito, producto de los cierres.

Y es que, además de los hoteles en La Fortuna hay 150 actividades turísticas diferentes: tours, balnearios, centros termales y una gran variedad de emprendimientos directamente relacionados que juntos representan una cifra superior a 10.000 empleos directos.

Todas estas actividades están vinculadas entre sí, y que se convierten en el sector productivo predominante de la zona.

«Esas no tienen permiso de operar, además de restaurantes, tiendas, la gente ya vendió inventarios por que ya no van a abrir, hay un montón de actividades y empresas y no se qué vamos a abrir, si aquí no hay transferencia para el capital humano, aquí no se puede mandar a la gente a trabajar en otra cosa por que la gente no tiene ni tierra para agricultura», añadió Morales.

Los empresarios estiman que la reconstrucción del distrito tardará hasta 5 años. Antes de ese tiempo, es imposible para ellos volver a ser lo productivos que eran antes de que el COVID-19 llegara al país.

De momento urgen de estrategias económicas para sobrellevar la carga, algo que dicen está ausente dentro de toda la estrategia del Gobierno hasta este momento.

La Arenal Cámara de Turismo clamó en varias ocasiones por asistencia para frenar cobros en bancos y por mayor asistencia y acompañamiento pero, a 4 meses del inicio de la crisis, las soluciones y propuestas siguen ausentes.

Empresarios incluso, trabajaron en una hoja de ruta para la reapertura pidiendo el levantamiento de la alerta naranja pero, de la mano de una serie de propuestas y estrategias que no fue contemplada por las autoridades.