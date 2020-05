Este 1 de mayo, en un acto solemne los 9 nuevos regidores, sus suplentes, síndicos y concejales asumieron sus puestos en la Municipalidad de San Carlos.

Tal y como estaba presupuestado, la mayoría de regidores del PLN le permitió ganar la presidencia del directorio en una primera votación y por mayoría simple.

De esta forma, el ingeniero eléctrico Juan Diego González de 37 años es el nuevo Presidente del Concejo Municipal por los próximos dos años.

Al asumir, emitió un mensaje de conciliación y un llamado a la unión.

«Estamos pasando por un momento atípico y nuestro cantón no escapa. Hay gente que la está pasando mal y a pesar de este ambiente estoy convencido de que al frente de esta Municipalidad están las personas mejor preparadas para preparar esta crisis, gente que se ha preparado para estar aquí representando a la ciudadanía y no me refiero solo a mis compañeros de fracción y en la administración municipal, no podemos estar en las mejores manos. San Carlos tiene hoy a sus mejores hombres y mujeres para salir de esta crisis sin colores políticos ni mezquindades», dijo el nuevo presidente.

La propuesta liberacionista tuvo como competencia al ingeniero Pablo Rodríguez, regidor por Progreser y quien fue postulado por el socialcristiano Luis Fernando Solís para la presidencia.

Junto a González, estará la también liberacionista la educadora Yuseth Bolaños, en la vicepresidencia por el mismo período.

Bolaños repite en su puesto como regidora al ser relecta como tal.

Los 4 regidores de oposición conformaron un bloque, al que llamaron Bloque por San Carlos para presentar propuestas comunes ante la mayoría del PLN conformada por 5 regidores.