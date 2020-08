Octavio Barrantes es conocido en el ámbito local por su trabajo como comunicador en medios de la zona, pero tras esa figura seria que usted ve frente a cámaras, se esconde un talento artístico.

Su otra pasión, la música, lo llevó a componer y producir una canción en honor a su mamá y todas las madres del cantón.

«Desde los 2 años prácticamente yo canto, hace 10 años empecé a escribir y hace 2 escribí esta canción que se llama «Te canto yo, mamá», es un homenaje no solo a mi mamá, también a todas las mamás que son un gran bendición para nuestras vidas», contó Barrantes.

Según Barrantes, su intención fue crear una canción distinta, basada en sus experiencias de infancia junto a su progenitora.

El tema relata los sacrificios de mamá ante las situaciones económicas, la compañía ante la enfermedad de sus hijos y esa compañía inseparable a la hora de estudiar.

«La música es mía, yo grabé la pista con mis instrumentos porque no he tenido dinero para pagar una grabación, tengo algunos instrumentos y lo que no lo he emulado con el piano», agregó.

Esta, no es la primera canción que este comunicador escribe, según contó, a lo largo de su vida compuso ya 28 canciones en géneros como el pop y baladas.