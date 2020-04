-Publicidad-

Kimberly, Ana Yancy y Allison no tuvieron una gran fiesta pero sí pudieron celebrar su primer año de vida en casa junto a sus padres y sus otros 3 hermanos.

Hace un año, la vida cambió radicalmente para esta familia en La Luisa de Pocosol. En el Hospital San Carlos nacieron las trillizas que luego, se convirtieron en noticia nacional.

Las pequeñas nacieron a las 34 semanas de gestación el 18 de febrero de 2019 en el Hospital San Carlos. ¡Así marcaron historia!

Doña Jeaneth Córdoba y su esposo tenían 3 hijos pero querían uno más, esperando que fuera una niña. La sorpresa fue grande, por que tuvieron 3 pequeñas.

«Ha sido muy duro por que cuando llora una, llora la otra, la otra quiere leche y tengo que correr demasiado. Me las ingenio por que me ayuda mi hijo que mientras me sostiene una, yo ando con las otras dos haciéndoles leche», contó esta mamá.

A las trillizas se suma el cuido de los otros pequeños de 7, 5 y 3 años. Ahora, todos en la casa a causa de la cuarentena.

Cuidar a sus 6 pequeños es el trabajo de doña Jeaneth mientras su esposo «la pulsea» en el campo para lograr algo de dinero y mantener a su gran familia.

«No puedo hacer casi nada, aprovecho la hora que duermen para hacer el oficio. Desde el inicio me estresé mucho por que yo misma me preguntaba: ¿cómo voy a hacer con 3 chiquitas?, y diay ya este año me la he jugado con los hijos que me ayuda o a veces que me ayuda mi suegra pero si no, me las ingenio sola». agregó la mamá.

Las pequeñitas ya caminan, lo que demanda de más atención para esta valiente mamá que además, pasa pendiente de las travesuras de sus otros hijos.

Doña Jeaneth debe cuidar a sus trillazas y los otros hijos de 3, 5 y 7 años. Foto: SCD

Ahora a esto se suma la difícil situación económica que se agravó para esta familia a causa de la pandemia. El papá tuvo que dejar su trabajo como peón en una finca y ahora hace lo que puede: chapeando potreros, cortados piña o caña.

«Este último mes se nos ha complicado mucho», contó.

Logran alimentarse gracias a los diarios que el MEP entrega a dos de sus hijos y a ayudas solidarias de algunas personas pero, nunca será suficiente para atender las necesidades de 3 niñas de un año, otros 3 hijos y dos adultios.

Dichosamente, Kimberly, Ana Yancy y Allison están bien de salud y se recuperan de una leve anemia que tratan medicamente en la Clínica de Santa Rosa de Pocosol.

La alegría, sonrisas, travesuras y esperanza es parte del diario vivir de esta familia que, desde hace un año, recibe el amor de forma triple y sin esperarlo.

Las trillizas nacieron por cesárea el 18 de febrero de 2019. Kimberly y Ana Yancy nacieron a las 10:29 a.m. y un minuto más tarde, a las 10:30, lo hizo Alisson.

Si usted desea ayudarles puede contactar a doña Jeaneth al número 7168 6611.