Última variación presupuestaria generó enfrentamiento entre alcalde y regidor de Progreser

A 6 meses de asumir funciones el Concejo Municipal actual, la oposición y la administración protagonizaron su primer enfrentamiento la noche de este lunes, durante la sesión ordinaria que, se realiza de forma virtual.

La administración municipal, solicitó la última variación al presupuesto para atender el cierre de 2020 y las emergencias que dejan el covid y las lluvias.

Dicha variación corresponde a ₡203 millones con ajustes específicos en 3 programas distintos.

La variación incluye refuerzos para atender las incapacidades del personal a causa del covid, mejoras al estadio Carlos Ugalde por ₡12 millones, ₡2 millones para el proyecto comunal en La Caporal, ₡3 millones para un estudio de aguas para el Centro de Valor Agregado y ₡25 millones para atender emergencias en caminos, entre otras asignaciones.

“El monto general son ₡203 millones pero solo ₡60 o ₡70 son específicos, el resto son para agua, basura, Junta Vial y que no se pueden variar. La pasamos al Concejo para que nos de tiempo de ejecutar en diciembre, son variaciones muy pequeñas”, explicó el Alcalde, Alfredo Córdoba.

Dichos cambios fueron aprobados sin necesidad del análisis de la Comisión Municipal de Asuntos Hacendarios, justo por la urgencia de su aprobación.

Sin embargo, los montos no fueron la causa de que la sesión de este lunes, estuviera más caliente de lo normal.

Regidores de oposición cuestionaron que, la administración no dio tiempo para analizar bien los cambios sugeridos. La molestia radicó en que, el correo con la información les llegó tarde o no les llegó.

De hecho la votación a la variación quedó 6 a 3. Sumaron los 5 votos del PLN más el del regidor coordinador de la Comisión de Hacienda, Luis Fernando Solís del PUSC.

En contra, votaron Diana Corrales del PAC y Pablo Rodríguez y Vanessa Ugalde de Progreser.

“Pude haber mucha premura para que las cosas se aprobaran pero, creo que debieron enviar esto con suficiente tiempo para que nosotros lo analizáramos”, dijo Ugalde.

La regidora Corrales también cuestionó que no pudiera analizar el tema de previo a la votación.

“Si la solicitud es que no pase a comisión, lo más lógico sería que nosotros como regidores si lo vamos a tener que votar de una vez , tengamos al menos, al menos, 24 horas de anticipación para analizarlo y claramente eso no pasó”, dijo.

Enfrentamiento verbal

“La planificación es fundamental en el sector público y privado, si esto no puede ir a comisión por un tiempo de premura como lo dice el señor Alcalde, ahora es facilísimo hacer una sesión virtual. Esto se pudo ver a nivel de jefes de fracción y de todos los que quisieran para poder tener votos informados acá y eso no sucedió. Yo creo que este tipo de cosas es bueno que la administración tome las consideraciones para que los subsane y con todo respeto, ₡200 millones no es poca cosa y es un tema que debemos ver con seriedad y en este caso votaré en contra por que ni conozco a fondo el tema ni he tenido chance de analizarlo”.

Estas, fueron las palabras del regidor de oposición Pablo Rodríguez y que enardecieron al alcalde Córdoba.

A partir de estas palabras, la discusión por el tema presupuestario pasó a ataques verbales personales entre ambos.

“Para no hacer nada siempre se justifican, mire yo me puedo hincar y puedo rezar y nunca quieren ayudar, si quieren lo votan y si quieren no lo votan pero la administración cumplió y advirtió lo que iba a pasar. Pablo siempre metiendo el puñalito y con mala fe y no me importa lo que piense y se lo voy a decir con claridad: me importa un pito si usted vota eso pero si le quiero decir algo, deje de estar diciendo que la administración no planifica por que eso no es cierto y no le acepto eso por que a usted yo le puedo planificar lo que quiera que, siempre me va a decir lo contrario”, dijo Córdoba.

El avance de la sesión mantuvo el tono durante casi una hora a razón de los cuestionamientos de la oposición, en forma personal con el regidor Rodríguez.

“Usted no tiene por qué regañarme, usted ni patrón mío es. Jamás usted es mi jefe, ni soy su amigo, ni pretendo ser su amigo y eso que le quede muy claro y tampoco le acepto regañadas ni a usted ni a nadie. Yo a usted no lo respeto y nunca lo voy a respetar”, agregó Córdoba a la discusión.

“Ni yo soy el jefe suyo ni usted es el jefe mío, eso está clarísimo pero, independientemente de que sea en una sesión del concejo, en el parque o en una familia el respeto siempre debe privar, los sancarleños nos observan a nosotros y creo que debemos mantener la cordura. Cuando usted necesite hablar conmigo, siempre lo atenderé”, concluyó el regidor Rodríguez.

Para este lunes, no hubo mociones por parte de los regidores.

Puede acceder a la sesión municipal completa, en este enlace: https://www.facebook.com/MunicipalidaddeSanCarlos/videos/127956615562378