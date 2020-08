Las universidades públicas y privadas, colegios técnicos y centros de educación técnica con sede en la Región Norte, desarrollan una campaña para que, a pesar de las condiciones actuales, los estudiantes se mantengan en las aulas.

La iniciativa sale del Consejo Académico Regional que gesta ideas de desarrollo desde la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte.

Con la campaña dirgida a Redes Sociales, los centros de estudio quieren los estudiantes entiendan que lejos de desistir, el momento amerita mayor capacitación.

«Es el deseo del Consejo que nadie abandone el estudio formal por que en este momento, no es abandonar el estudio si no es estrictamente necesario. Más bien es un momento para prepararse más para enfrentar lo que viene después de la pandemia. No importa donde estudien, el mensaje es que no abandonen el estudio», señaló Roberto Brenes, Director de la Escuela Técnica Agro Idustrial, ETAI.

Esta, es solo una de las iniciativas que desde la Academia gestionan para que los jóvenes no dejen sus estudios en todo sentido: escuelas, colegios, universidades.

Otras de las ideas es a mediano plazo, construir una base de datos con toda la oferta educativa superior y técnica disponible en la Región Norte. Con ello, llegarían a rincones de toda la zona para que los estudiantes tengan acceso a información básica.