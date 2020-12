Upala: Cae primer cargamento de pólvora ilegal

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron un cargamento de más de 4.000 unidades de pólvora explosiva, la cual ingresó desde Nicaragua.

Según lo declarado por el subdirector de la Fuerza Pública en la frontera norte, comandante Víctor Fernández, el hecho ocurrió en la localidad de Río Negro, distrito de Aguas Claras de Upala.

En ese lugar, como parte del megaoperativo 94, varios oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública (GAO) mantenían un control de carreteras enfocado en el combate al tráfico de personas, narcotráfico y contrabando de todo tipo de mercancías, entre otras actividades ilegales transfronterizas.

Tras darle la voz de alto a un conductor que circulaba por el sitio, este más bien aceleró el auto y prosiguió su marcha a fin de darse a la fuga, por lo que la Fuerza Pública le dio seguimiento y lo detuvo poco después.

Tras inspeccionar el vehículo, los policiales localizaron sobre los asientos traseros 4.278 unidades de diversos tipos de pólvora, en su mayoría explosiva, entre estas bombetas redondas, triquitraques, cargas cerradas y metrallas.

Cabe indicar que, además de ser productos prohibidos en el país por tratarse de pólvora explosiva, estos artículos estaban poniendo en riesgo la vida del conductor, así como de su esposa, quien también viajaba en el automotor.

Según se presume, el cargamento fue adquirido en Nicaragua e introducido al país ilegalmente, tras lo cual el conductor, quien es de apellido Sandoval, de nacionalidad el cual fue denunciado ante la Fiscalía de Upala, instancia judicial que ordenó dejarlo en libertad y decomisar el peligroso cargamento.

Cabe indicar que la Ley de Armas y Explosivos establece penas de tres a siete años de prisión para quien adquiera, comercie, transporte, almacene y venda cualquier artículo pirotécnico sin tener el permiso para realizar este tipo de actividades o que no cumpla con los requisitos exigidos por esa ley.

La venta o el suministro de pólvora a personas menores de edad o a personas que no pueden valerse por sí mismas, se sancionará con la misma indicada anteriormente.

Los artículos pirotécnicos permitidos por el Ministerio de Salud y el Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública son los que producen un efecto de luz blanca o de colores y no son explosivos. Toda la pólvora explosiva está prohibida por ley y no debe ser vendida por menores de edad.

Precauciones que debemos tomar

o No utilice pólvora, esta es una sustancia muy inflamable y explosiva.

o No hay pólvora segura, todas son peligrosas de una u otra forma.

o Los potenciales riesgos van desde provocar un incendio, quemaduras, perdida de miembros hasta la muerte.

o Es prohibida la venta y expendio en puestos callejeros fijos o móviles en forma ilegal.

o El utilizar pólvora en cualquiera de sus formas implica un riesgo, donde usualmente los principales afectados en caso de un accidente son los niños.

o No hay justificación alguna para crear este riesgo.

o Los niños no deben manipular ningún tipo de artículo elaborado con pólvora.

o Es prohibida la venta y compra a menores de edad.

La Fuerza Pública invita a denunciar la venta o tráfico ilegal de pólvora al 9-1-1.