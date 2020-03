A partir de este momento Coopatrac hace variaciones en el horario de sus servicios de autobús en todo Ciudad Quesada.

Maikol Vega, gerente de la cooperativa explicó que la medida la toman a raíz de la baja en la afluencia de pasajeros y para evitar que más gente salga de sus casas.

«Vamos a variar los horarios, va a ser un cambio mientras todos esto pasa y cuando pase, recobramos los horarios normales», dijo.

Los nuevos horarios son los siguientes:

Ciudad Quesada-Urbanización Coocique

Inicia 5:30 a.m.

5:45 a.m.

6:00 a.m. en adelante cada 10 minutos hasta las 10:00 p.m.

Ciudad Quesada-B° Los Ángeles

Inicia 5:20 a.m. Hasta las 10: 15 p.m. cada 30 minutos.

Ciudad Quesada-Corobici

Inicia 5:45 a.m. hasta las 2:00 p.m.

De 2:00 p.m. en adelante será entendido por el Bus de B° Los Ángeles cada 30 minutos hasta las 9.00 p.m.

Ciudad Quesada-Campo 1-San Luis

Inicia 5:30 a.m. hasta 6.30 p.m. Horario Normal.

Ciudad Quesada-Campo 2

Inicia 6:05 a.m. hasta las 6:45 p.m. Horario Normal

Ciudad Quesada-Cedral-Plaza

Inicia 5:30 a.m. a 10:00 p.m. Horario Normal

Ciudad Quesada-Cedral-Dulce Nombre

Inicia 5:30 a.m. a 10:15 p.m.

Ciudad Quesada-Cedral-San Ramón

6:00 a.m. y 4:30 p.m.

Ciudad Quesada-Terminal-Plaza San Carlos

Inicia 5:20 a.m. a 10:15 p.m. cada 15 minutos

Ciudad Quesada-San Vicente

5:20 a.m. y 5:10 p.m.

Ciudad Quesada-San Gerardo

Servicio de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. Normal

Se suspende servicio de 8:00 a.m. a 11:40 a.m.

Servicio de 11:40 a.m. a 2:00 p.m. Normal

Se suspende el servicio de 2:00 p.m. a 4:20 p.m.

Servicio de 4:20 p.m. a 7:15 p.m. Normal

Ciudad Quesada-Cañaveral

Inicia 6:20 a.m.

Se elimina 8:00 a.m. de Cañaveral

10:35 a.m. de C. Quesada

02:45 p.m. de C. Quesada

Lo demás en Horario Normal.

Ciudad Quesada-B° San Martin-Ciudad Quesada

Inicia 5:30 a.m. de Gamonales.

5:30 a.m. a 8:00 a.m. Normal.

De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. cada hora.

De 11:30 a.m. a 2:00 p.m. Normal.

De 2.00 p.m. a 4:00 p.m. cada hora.

De 4:00 p.m. a 6:30 p.m. Normal.

De 7.00 p.m. a 10:05 p.m. cada hora.

Ciudad Quesada-B° San Martin –La Isla

Inicia 5.30 a.m. de la Isla a 10:05 p.m. cada hora

Ciudad Quesada-Urbanización Arco Iris

Salidas de Arco Iris

5:45 a.m.

6:20 a.m.

7:30 a.m.

8.30 a.m.

11:20 a.m.

12:35p.m.

2:15 p.m.

3:15 p.m.

5:05 p.m.

5.45 p.m.

7:00 p.m.