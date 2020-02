¡Vergonzoso! 61 de cada 100 sancarleños no votó

-Publicidad-

La vergonzosa estadística de abstencionismo aumentó en 3.06% este 2020 en comparación con las elecciones de 2016.

En esos últimos comicios, 58 de cada 100 sancarleños no votó y para este domingo aumentó en tres personas. Es decir, 61 de cada 100 sancarleños se quedó en casa.

En números, solo 40.816 de los 113.408 sancarleños inscritos salió a votar. La mitad de ellos votó por la reelección de Alfredo Córdoba.

«El fenómeno del abstencionismo no es solo de San Carlos, en realidad fue la media nacional y efectivamente parece que es algo que no se ha podido superar, que la gente no participa como debería participar en las elecciones municipales y sí hay una apatía de la gente por los procesos de elección, con los partidos políticos», explicó el analista político Marco Vives.

Las cifras son más preocupantes cuando las analizamos distrito por distrito. Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones Fortuna, Pital y Aguas Zarcas fue donde menos gente votó. Mientras Venado dio una lección de civismo.

El Ciudad Quesada, el abstencionismo fue de 60.37%. En Florencia de 60.65%. En Buena Vista, dichosamente bajó a 44.95%.

Aguas Zarcas, el segundo distrito con mayor cantidad de votos, tuvo un abstencionismo de 65.55%. En Venecia sumó 55.46%. En Pital subió a 65.50%.

La Fortuna fue donde menos gente votó, el abstencionismo llegó a la vergonzosa cifra de 70.09%. En la Tigra sumó 56.15%. En la Palmera 58.01% y Venado dio una lección de civismo cantonal pues tuvo un 40.29%.

En Monterrey fue de 50.55% y los distritos más olvidados: Cutris y Pocosol sumaron 56.58 y 63.14% respectivamente.

«El abstencionismo lo que significa es una factura que le pasa la ciudadanía a los partido políticos y es probable de que distritos que no sienten cercanía con el gobierno local y hablamos de Concejo Municipal y alcaldía; o que se sientan abandonados y al no sentirse representados, no ver beneficios directos en su día a día, efectivamente esta es una manera de castigo», agregó Vives.

Otro de los elementos que pudo incidir en la baja participación, más no es catalogada como excusa suficiente, fue el mal tiempo que imperó a lo largo del día.

De los votos recibidos, los válidos fueron 40.095; 721 fueron nulos y blancos.