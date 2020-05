Este 1 de mayo, la vicealcaldesa Jenny Chacón deja sus funciones en la Municipalidad de San Carlos.

Cierra con la complicada tarea de atender las necesidades de las familias afectadas por la crisis. Chacón coordina el Comité Municipal de Emergencias encargado de repartir 500 diarios en la última semana.

Pero además, queda con el pendiente judicial por el supuesto sobresueldo que recibió en el ejercicio de sus funciones.

El caso se remonta a 2015, cuando la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) inició la investigación sobre la denuncia que recibió de la exdiputada Nidia Jiménez, sobre el aparente pago irregular de 70 millones de colones a Chacón.

El dinero de más, se habría pagado por concepto de plus salarial por restricción del ejercicio liberal de la profesión algo para lo que ella, no aplicaba.

Chacón deja su puesto con este caso pendiente ahora, en la Sala Primera de los Tribunales de Justicia.

«Ellos tienen que pronunciarse, ya habían hecho un primer resultado y habían declarado que el procedimiento que se habían realizado tenía errores, sin embargo está donde tiene que estar y estoy a la espera de ese fallo y eso continua. La ley es muy clara y estoy atenta», dijo Chacón a SCD.

Sobre este caso incluso, la Contraloría General de la República pidió cuentas tanto al Concejo Municipal como a la Administración por lo que consideró inacciones en este caso que además, tuvo cierta descordinación entre lo dispuesto por la PEP y el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el departamento que cometió el error.

«Hay instancias internas dentro de la Municipalidad que cometieron el error, entonces por eso está en el lugar que corresponde para que sean ellos los que definan a quien la responsabilidad del caso, quienes fueron los que condujeron a cometer ese error. Yo no me puse un salario, yo no fui la que pedí que me dieran un salario, cumplí toda la normativa, lo que dice la ley», agregó.

En setiembre de 2018, un tribunal ordenó a la Municipalidad abrir los procedimientos administrativos correspondientes a fin de determinar la responsabilidad disciplinaria y patrimonial de los funcionarios involucrados, que conllevaron a la inadmisibilidad de esta acción de lesividad.

Esto, es justamente lo que está en proceso en la Sala Primera a la espera de resolución.

La vicealcaldesa se despidió con un emotivo mensaje tras su paso por la función pública.

«No hubo día en estos 10 años de gestión que no se aderezara de aprendizaje. Aprendí de todos y cada uno de mis compañeros, aprendí de la gente, del trabajador, de la familia que se despierta cada mañana con la voluntad de hacer las cosas cada vez mejor, aprendí del agricultor, del productor, del pequeño y del gran empresario. Aprendí de mí misma».