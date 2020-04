Si requiere utilizar el transporte público la próxima semana, debe tomar en cuenta la directriz emitida por el Gobierno de la República con respecto a la restricción vehicular.

Por esto, los autobuses deben ajustar sus horarios e incluso suspender algunos servicios debido a la limitación de circulación depende de la cantidad de kilómetros del recorrido.

El decreto, establece una «reducción al mínimo del transporte público de larga distancia, únicamente dos carreras diarias. Las rutas restringidas corresponden a las que cubren distancias mayores a 75 kilómetros».

A partir de eso, este es el horario de algunas de las empresas autobuseras en el cantón y cantones vecinos:

TRANSPISA

Por medio de su página oficial de Facebook la empresa indicó que suspenderá la totalidad del servicio a partir del miércoles 8 y hasta el domingo 12 de abril.

«Como medida y contención del contagio del Covid-19 y de conformidad con el comunicado de prensa emitido por el gobierno, retornamos el servicio bajo las medidas actuales a partir del 13 de abril de 2020», cita el comunicado.

El servicio trabajará normalmente hasta el 7 de abril con los horarios ya previamente establecidos:

Ciudad Quesada – Upala

10:00 a.m.

5:00 p.m.

Upala – Ciudad Quesada

8:00 a.m.

3:00 p.m.

Ciudad Quesada – La Tigra (Por Javillos)

12:00 p.m.

4:30 p.m.

La Tigra – Ciudad Quesada (Por Javillos)

5:15 a.m.

2:00 p.m.

Ciudad Quesada – Tilarán (Por Los Ángeles)

6:30 a.m.

Tilarán – Ciudad Quesada (Por Los Ángeles)

12:15 p.m.

Ciudad Quesada – La Fortuna (Por Chachagua)

5:55 a.m.

10:00 a.m.

3:30 p.m.

5:15 p.m.

Fortuna – Ciudad Quesada (Por Chachagua)

7:15 a.m.

12:15 p.m.

3:15 p.m.

5:30 p.m.

Ciudad Quesada – La Fortuna (Por los Ángeles)

6:30 a.m.

10:00 a.m.

1:20 p.m.

5:00 p.m.

La Fortuna – Ciudad Quesada (Por Los Ángeles)

8:10 a.m.

10:15 a.m.

2:30 p.m.

5:15 p.m.

Si requiere más información puede llamar al 2460 1012

TRANSPORTE SAN JOSÉ – SAN CARLOS (Horario del 4 al 8 de abril)

Salida de Cuidad Quesada y San José.

Sale una unidad entre las 6 y 8 de la mañana, al momento que llene la capacidad solicitada por el Ministerio de Salud se despacha.

Sale otra unidad entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, al momento que llene la capacidad solicitada por el Ministerio de Salud se despacha.

El 9, 10 y 11 de abril no habrá servicio.

TRANSPORTES LA PALMERA

Lunes 6 y Martes 7 abril

Salidas La Palmera

6:00 a.m.

7:00 a.m.

1:00 p.m.

Salidas Ciudad Quesada

12:00 m.d.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de abril NO habrá brindara servicio.

COOPATRAC

Ciudad Quesada – Urb. Coocique (Lunes a Domingo)

5:30 a.m., 5:45 a.m., 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. servicio cada 15 minutos.

Ciudad Quesada – Barrio Los Ángeles – Corobicí (Lunes a Domingo)

Salidas del Mercado Municipal

5:20 a.m.

6:05 a.m.

6:50 a.m.

7:35 a.m.

9:05 a.m.

11:05 a.m.

12:05 p.m.

1:05 p.m.

2:05 p.m.

4:05 p.m.

5:05 p.m.

6:05 p.m.

7:05 p.m.

8:05 p.m.

10:15 p.m.

Ciudad Quesada – Cedral – Dulce Nombre (Lunes a Sábado)

Salida de C. Quesada

5:30 a.m.

6:30 a.m.

7:30 a.m.

10:15 a.m. (Va a Grillo)

11:00 a.m.

2:00 p.m.

2:40 p.m.

3:15 p.m. (Va a Grillo)

4:00 p.m.

5:15 p.m.

6:15 p.m.

7:15 p.m.

8:15 p.m.

10:15 p.m.

Salida Dulce Nombre

6:00 a.m.

7:00 a.m.

8:00 a.m.

10:45 a.m. (Sale de Grillo)

11:30 a.m.

2:30 p.m.

3:15 p.m.

3:45 p.m. (Sale de Grillo)

4:30 p.m.

5:45 p.m.

6:45 p.m.

7:45 p.m.

8:45 p.m.

Ciudad Quesada – Dulce Nombre (Domingos)

Salida C. Quesada

6:00 a.m.

7:00 a.m.

8:15 a.m.

9:15 a.m.

12:15 p.m.

2:15 p.m.

4:15 p.m.

5:15 p.m.

6:15 p.m.

7:15 p.m.

8:15 p.m.

10:15 p.m.

Salidas Dulce Nombre

5:30 a.m.

6:30 a.m.

7:30 a.m.

8:45 a.m.

9:45 a.m.

12:45 p.m.

2:45 p.m.

4:45 p.m.

5:45 p.m.

6:45 p.m.

7:45 p.m.

8:45 p.m.

Ciudad Quesada – Cañaveral (Lunes a Sábado)

Salida C. Quesada

6:25 a.m.

8:30 a.m.

11:20 a.m.

12:40 p.m.

1:45 p.m.

3:35 p.m.

5:45 p.m.

Salida Cañaveral

6:10 a.m.

6:55 a.m.

8:50 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:15 p.m.

3:55 p.m.

6:20 p.m.

Ciudad Quesada – Cedral – La Plaza (Lunes a Sábado)

Salida C. Quesada

6:15 a.m. (desde el Mercado)

9:15 a.m.

12:00 p.m.

3:00 p.m.

5:10 p.m.

6:10 p.m.

6:45 p.m.

9:15 p.m.

10:15 p.m.

Salida La Plaza

5:30 a.m.

6:15 a.m.

6:40 a.m.

7:20 a.m.

9:40 a.m.

12:30 p.m.

3:30 p.m.

5:35 p.m.

6:40 p.m.

7:15 p.m.

9:45 p.m.



Cedral – La Plaza – Cañaveral (Domingos)

Salida C. Quesada

7:45 a.m.

12:45 p.m.

1:45 p.m.

4:45 p.m.

6:45 p.m.

7:45 p.m.

8:45 p.m.

Salida La Plaza

7:15 a.m.

8:15 a.m.

1:15 p.m.

2:15 p.m.

5:15 p.m.

7:15 p.m.

8:15 p.m.

9:15 p.m.

Ciudad Quesada – Terminal Plaza San Carlos (Lunes a Domingo)

De 5:20 a.m. a 10:15 p.m. servicio cada 15 minutos.

Ciudad Quesada – Campo 1 – San Luis (Lunes a Sábados)

Salida C. Quesada

5:55 a.m.

6:45 a.m.

7:25 a.m.

12:10 pm. (San Luis) (A partir de esta hora el recorrido será por Calle del Amor)

1:05 p.m.

5:20 p.m. (San Luis)

6:25 p.m.

7:20 p.m.

Salida Campo 1

5:30 a.m.

6:15 a.m.

7:05 a.m.

7:40 a.m.

12:35 p.m. (San Luis) (A partir de esta hora el recorrido será por Calle del Amor)

1:20 p.m.

5:50 p.m.

6:45 p.m.

7:35 p.m.

Ciudad Quesada – Campo 2 (Lunes a Sábado)

Salida C. Quesada

6:20 a.m.

7:00 a.m.

7:35 a.m.

10:00 a.m.

11:40 a.m.

12:10 p.m.

1:05 p.m.

5:20 p.m. (San Luis)

6:25 p.m.

7:20 p.m.

Salida Campo 2

6:05 a.m.

6:35 a.m.

7:20 a.m.

7:50 a.m.

10:20 a.m.

11:55 a.m.

12:35 p.m.

5:50 p.m. (San Luis)

6:45 p.m.

7:35 p.m.

El Campo – San Luis – Urb. Selva Verde (Domingos)

Salida C. Quesada

7:00 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

5:10 p.m.

7:20 p.m.

Salida San Luis – Selva Verde

6:30 a.m. (San Luis)

7:30 a.m. (San Luis)

9:30 a.m. (Selva Verde)

10:30 a.m. (San Luis)

11:30 a.m. (Selva Verde)

12:30 p.m. (San Luis)

1:30 p.m. (Selva Verde)

2:30 p.m. (San Luis)

3:30 p.m. (Selva Verde)

5:30 p.m. (San Luis)

7:45 p.m. (Selva Verde)

Ciudad Quesada – San Gerardo (Lunes a Sábado)

Servicio de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. NORMAL

Se suspende de 8:00 a.m. a 11:40 a.m.

Servicio de 11:40 a.m. a 2:00 p.m. NORMAL

Se suspende de 2:00 p.m. a 4:20 p.m.

Servicio de 4:20 p.m. a 6:20 p.m NORMAL

Ciudad Quesada – San Martín – La Isla (Lunes a Domingo)

De 5:30 a.m. a 8:00 a.m. horario normal

De 8:00 a.m. a 10:05 p.m. servicio cada hora.

Ciudad Quesada – San Martín – Gamonales (Lunes a Domingo)

5:30 a.m. salida de Gamonales.

De 8:00 a.m. en adelante, servicio cada hora hasta las 10:05 p.m.

GUAPILEÑOS

Salida San Carlos

6:00 a.m.

12:40 p.m.

2:00 p.m. (Cariblanco)

Salida Puerto Viejo

05:30 a.m. (Cariblanco)

06:00 a.m.

12:40 p.m.

CHILSACA

Del 4 al 8 de abril el horario es el siguiente:

Salidas de Ciudad Quesada: salida entre las 8 y 30 y las 10 y 30 de la mañana según la demanda hasta completar la capacidad dispuesta por el Ministerio de Salud. Habrá otra salida entre el medio día y las dos de la tarde bajo las mismas condiciones.

Salidas de Los Chiles: salida entre las 8 y 30 y las 10 y 30 de la mañana según la demanda hasta completar la capacidad dispuesta por el Ministerio de Salud. Habrá otra salida entre el medio día y las dos de la tarde bajo las mismas condiciones.

Jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril NO HAY SERVICIO

TRANSPORTES PITAL

Del 4 al 8 de abril el horario es el siguiente:

Salidas de Pital: 6 a.m. 8:30 a.m 10 a.m. 2 p.m. y 4 p.m

Salidas de Ciudad Quesada: 6:30 a.m. 7:30 a.m. 12 md 2 p.m y 4 p.m.

9-10 y 11 de abril no tendrá servicio.

El 12 de abril operará con los mismos horarios antes explicados.