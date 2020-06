Las declaratorias de alertas naranjas en distintos puntos de la Zona Norte tienden a ser confundidas con la restricción vehicular diferenciada.

En esta Región Norte del País las autoridades aplican 3 medidas diferentes que acá repasamos a raíz de nuevas declaratorias.

Los primero es conocer cuáles son las medidas.

¿Cuáles son las medidas en los distritos o cantones con Alerta Naranja ?

Existe una regulación especial en los establecimientos con permisos sanitarios de funcionamiento, los cuales pueden funcionar de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.

También hay una restricción vehicular diferenciada, de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.

¿Cuáles distritos y cantones SÍ TIENEN Alerta Naranja ?

En San Carlos el distrito de La Fortuna y los poblados de La Vega de Florencia y el Asentamiento Bonanza, también en Florencia, están bajo alerta naranja. El resto del cantón está bajo alerta amarilla.

En Los Chiles solo el distrito central Los Chiles está bajo alerta naranja. El resto del cantón está bajo alerta amarilla.

En Upala todo el cantón está bajo alerta naranja.

En Guatuso solo el distrito de San Rafael está bajo alerta naranja. El resto del cantón está en alerta amarilla.

En San Ramón solo el distrito de Peñas Blancas está bajo alerta naranja. El resto del cantón está en alerta amarilla.

¿Cuáles distritos o cantones SOLO TIENEN restricción vehicular diferenciada ?

Estos lugares están bajo alerta amarilla pero, por su ubicación geográfica, NO por cantidad de casos, aplica la restricción vehicular diferenciada y es erróneo confundirlos con los de la alerta naranja.

Esta restricción diferenciada aplica así:

SAN CARLOS:

Aguas Zarcas: Aplica la restricción vehicular desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Venecia: Solo restricción vehicular desde las 5 p.m. a 5 a.m.

Pocosol: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Pital: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Cutris: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

GUATUSO:

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

RÍO CUARTO

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

SARAPIQUÍ

La restricción vehicular aplica específicamente los distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña, en horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

¿Cuáles son las medidas que aplican en las zonas DONDE NO HAY alerta naranja ni restricción vehicular diferenciada?

Estas zonas están bajo alerta amarilla.

Son todas las que No está incluidas en las medidas antes descritas.

Para ello, la restricción vehicular aplica de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día y los sábados y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana por placas pares e impares.

Los permisos sanitarios para comercios aplican bajo lo permitido en la fase dos de la apertura.