El nuevo Coronavirus o Covid-19 preocupa y ocupa a todos y las dudas no dejan de ser la constante entre la población.

El Dr. Edgar Carillo, director del Hospital San Carlos y la Dra. Yesenia Brenes, infectóloga del centro médico aclaran algunas dudas que surgen entre la población sancarleña.

¿Qué pueden hacer las personas para reducir la posibilidad de contagio?

Estar informados de fuentes confiables, la desinformación es muy alta y genera miedo e incertidumbre. No hagan caso a todo lo que vean en Redes Sociales, siempre buscar quien emite la información. Ahora, lo que ya sabemos e insistimos, lavarse las manos así nos protegemos nosotros mismos y a los demás. Recordar la distancia de 2 metros entre otras personas, no salir de casa, usar protocolo de tos y estornudo. Hay gente que piensa que esto es demasiado pero tenemos que cumplir con la prevención porque es la principal medida para que esto no se salga de control.

¿El Hospital San Carlos está preparado para recibir personas con sospechas o casos confirmados?

Sí, estamos preparados desde enero, hemos estudiado la estructura del hospital, estudiado la ruta de los pacientes sospechosos, tenemos una Comisión Operativa de Coronavirus y estamos listos para recibir cualquier caso que requiera hospitalización.

¿Es verdad que el virus tiene poca resistencia al calor?

El virus es nuevo, hay muchas cosas que no sabemos, cada día salen nuevos artículos basados en lo que se va conociendo. El virus es termolábil, o sea que a temperaturas altas se destruye, así son la mayoría de Coronavirus. Sin embargo, lo correcto es que primero se hagan los estudios correspondientes. La gente quizás lo pregunta porque cree que en las zonas donde hace más calor el virus no llega, pero en realidad es porque las mucosas están más secas que en otros lugares y como el virus entra por la boca, ojos o nariz y con esas mucosas secas se vuelven más resistentes a la entrada del virus, pero que quede claro que estos son hipótesis porque apenas estamos conociendo este nuevo virus.

¿Hay peligro de llevar un bebé a sacarse sangre al hospital en estos días?

Un bebé de menos de 28 días si tiene mayor riesgo. Entonces, si el bebé es menor a esos días recomendamos que reprogramen la cita. Si es mayor puede traerlo siempre y cuando no esté con síntomas respiratorios ni el bebé ni la persona que lo trae.

¿Por qué 14 días en cuarentena?

Esto es por el periodo de incubación que en promedio dura 6 días, pero el rango puede ser solo de 2 días o incluso hasta 14, entonces el aislamiento tiene que ser hasta que se complete el periodo incubación, eso es cuando la persona tiene el virus pero no tiene síntomas aún. Si pasado los 14 días no presentó síntoma eso quiere decir que no estaba contagiado.

¿En qué consiste la prueba para confirmar o descartar un caso?

En esta prueba se trata de detectar el ADN del virus, lo que se hace es recoger una muestra del paciente con un hisopo especial, luego se procesa en un equipo especial y ahí se obtienen los resultados.

¿Adultos mayores con algún padecimiento y que tengan cita o necesiten retirar medicamentos pueden acercarse al centro médico?

Si tiene que venir a una cita de control lo mejor es que se presente al hospital alguien que no tenga riesgo, para una consulta indirecta. Hay que recordar también que ahora se está entregando recetas por 3 meses.

¿Es recomendable que mujeres embarazadas vayan al hospital a hacerse exámenes de labotatorio?

En este momento pueden venir tranquilas y sin ningún problema, estamos tomando medidas para que los usuarios estén protegidos, eso sí, la persona debe tener su propio cuidado de no tocarse la cara, mantener distancias, protocolo de estornudo y lavarse las manos.

¿Qué pasar con la cirugías programadas?

Siguen normal, todos los servicios se están prestando normalmente.

¿Hay restricción para visitar pacientes internados?

Por ahora no, funciona con normalidad. En caso de que se presente algo tomaremos las medidas que corresponden. Eso sí, recordamos que la visita es para que una persona muy cercana al paciente lo acompañe y puedan conversar, no para que toda la familia llegue porque esto también expone a todos.

Los médicos advirtieron estas recomendaciones podrían variar en cualquier momento puesto que el número de casos confirmados en el país puede cambiar y tendrían que tomar medidas inmediatas.

Si usted tiene consultas acerca de los servicios del centro médico, puede llamar al teléfono: 2401 1200 / 2401 1325.