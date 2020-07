Sumergidos en una incertidumbre que pareciera no tener fin, vecinos de comunidades de San Joaquín y Coopevega de Cutris, guardan una fugaz esperanza por ver sus hogares con un servicio de agua potable seguro.

Estas 2 comunidades están a la espera de que un proyecto del INDER y el AyA pueda llevar agua desde el Acueducto de Santa Rosa de Pocosol a poco más de 600 familias y así no depender de los pozos perforados.

En el caso de San Joaquín, no pueden clorar el agua que sale del pozo porque en algunas de las casas, el químico llega casi intacto, señalan los vecinos.

«Al pozo se le habían hecho unos estudios, y resultó que contiene nitritos y hierro, entonces no se puede mezclar cloro porque el hierro no deja que el cloro se diluya en el agua, no pudimos clorar más porque en unas casas llegaba el cloro casi que puro», explicó Julio Araya, miembro de la junta del acueducto local.

Pese a que el servicio que reciben pocas veces es interrumpido, son conscientes de que el agua no es 100% potable.

Incluso, el contar con un solo pozo les genera una limitante para poder llevar agua a más familias de la comunidad.

«Con el pozo podemos abastecer a poco más de 300 familias, pero tenemos una lista de espera ya un poco grande y justamente ese es uno de los problemas, el no poder dar más previstas impide que esta comunidad pueda desarrollarse», dijo Araya.

Situación similar viven los vecinos de Coopevega, un pozo perforado brinda el servicio a toda la comunidad y según afirman, no siempre es continuo.

«Aquí hay horas que hay agua y otras que no, 100% el servicio no está, existe un grupo donde avisan cuando se va y cuando regresa y por qué se va, pero es complicado, en las horas pico no hay agua. La esperanza es lo último que se pierde, nos dicen que un año el proyecto pueda estar terminado pero lo veo difícil», describió Kendall Araya, presidente de la Asociación de Desarrollo de Coopevega.

Proyecto para llevar agua a estas comunidades

La Asada de Santa Rosa afirma contar con el material necesario para llegar hasta esas 2 comunidades, sin embargo, el proyecto avanza a paso lento por parte del INDER.

«La tubería ya la tenemos estoqueada al 100%, lo que conocemos del proyecto por ahora es que está en el proceso de presentación del cartel de licitación en el INDER, nosotros creemos que si no hay algún obstáculo más, tal vez para finales de julio podría estar presentándose el cartel y en unos 3 meses la adjudicación», explicó Luis Fernando Hidalgo, presidente de la ASADA.

Hidalgo agregó que la inversión para este proyecto de agua potable ronda los 2 millones de dólares.

Este lunes en sesión del Concejo Municipal, el regidor Alexander Vargas presentó una moción para solicitar al INDER y Acueductos y Alcantarillados que acelere el proceso licitatorio para colocar el tramo de tubería hasta esas comunidades.

«Esta es una triste historia en esas comunidades, lo lamentable es que desde hace aproximadamente un año, por parte del AyA, está en sitio todo lo que es la tubería y accesorios. Incluso se supone que desde hace 2 años el prepuesto está aprobado, según alguna conversación que he tenido con la gente del INDER», señaló Vargas.

Este medio consultó al departamento de prensa del INDER sobre el estado del proyecto, sin embargo, informaron que están de gira por Guanacaste y no tienen la información a mano.

Mientras trámites van y vienen por diferentes oficinas, cientos de familias de estas comunidades disputan una batalla diaria que suma la amenaza del Covid-19.