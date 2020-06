Los 119 nuevos casos registrados este viernes, hicieron que el Ministerio de Salud postergara las aperturas anunciadas para la fase 3 y además endureció las medidas para este fin de semana.

La apertura de templos, cines, tiendas y hasta la ampliación de horarios en playas, quedará pospuesta según anunció el Ministro de Salud, Daniel Salas este viernes y hasta nuevo aviso.

Además, durante sábado 10 y domingo 21 de junio hay medidas específicas de circulación y para los comercios con orden sanitaria: Se trata del esquema utilizado en Semana Santa:

La circulación vehicular se permite exclusivamente para acceso a: centros de salud, farmacias, abastecedores, pulperías y supermercados por placas pares e impares de las 10:00 horas del sábado 20 de junio a las 05:00 horas del lunes 22 de junio. No circulan las siguientes placas:

0, 2, 4, 6 y 8 Domingo: 1, 3, 5, 7 y 9.

1, 3, 5, 7 y 9. Se mantiene la lista de excepciones tales como actividades productivas y traslado a centros de trabajo, transporte público y taxis. Podrá funcionar el servicio a domicilio.

Las personas que requieran regresar desde hoteles, con el respectivo comprobante de la reservación podrán transitar.

En el caso de establecimientos con permiso sanitario, operarán tal y como lo hicieron en Semana Santa. Quedan suspendidos todos los permisos en lugares que contemplen reunión de personas. Restaurantes pueden operar con servicios a domicilio.

Estas medidas aplican para TODO el territorio nacional y SOLO este fin de semana en primera instancia.

En el caso de la Zona Norte la restricción vehicular diferenciada y la alerta naranja se mantienen activos en los lugares previamente establecidos de lunes a domingo.

En Alerta Naranja

La Fortuna es el único distrito en San Carlos con alerta naranja, esto quiere decir que existe una regulación especial en los establecimientos con permisos sanitarios de funcionamiento, los cuales pueden funcionar de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y los fines de semana.



La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.



También aplica una restricción vehicular diferenciada, de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.

El distrito central de Los Chiles, en el cantón de Los Chiles:

Restricción vehicular de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.



Establecimientos con permisos sanitarios deben operar de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.



La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.

Upala:

Restricción vehicular en todo el cantón de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.



Establecimientos de todo el cantón con permisos sanitarios deben operar de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.



La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.

RESTRICCIÓN VEHICULAR DIFERENCIADA

SAN CARLOS:



Aguas Zarcas: Aplica la restricción vehicular desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Venecia: Solo restricción vehicular desde las 5 p.m. a 5 a.m.

Pocosol: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Pital: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Cutris: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.



En Ciudad Quesada, Buena Vista, Florencia, La Palmera, La Tigra, Monterrey y Venado aplican restricción vehicular de 10 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes. Los fines de semana aplica la restricción por placas pares e impares de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

GUATUSO:

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

RÍO CUARTO

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

SARAPIQUÍ

La restricción vehicular aplica específicamente los distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña, en horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Recuerde que la restricción vehicular diurna por placas sigue funcionando normalmente en todo le país.

NO circulan:

Lunes: Placas 1 y 2

Martes: Placas 3 y 4

Miércoles: Placas 5 y 6

Jueves: Placas 7 y 8

Viernes: Placas 9 y 0

Mientras que los sábados y domingos aplica de la siguiente manera:

SÍ pueden circulan:

Sábados: Placas que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9

Domingos: Placas que terminen en: 2,4,6,8 y 0

Si por motivos laborales debe circular por cualquiera de estos distritos o cantones, en cualquiera de las horas de restricción, no olvide portar su carta laboral emitida por su patrono, esto le evitará multas y hasta perder 6 puntos en la licencia de conducir.

San Carlos es el cantón a nivel nacional con más casos activos de Covid-19, un total de 126 según la última actualización del Ministerio de Salud.

Autoridades municipales y de gobierno trabajan en conjunto en el desarrollo de más estrategias para contener el aumento de contagios en toda la región.