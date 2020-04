Buses con capacidad máxima y hasta con personas de pie, son parte de las denuncias públicas de algunos usuarios en su redes sociales.

Algunas fotografías además, revelan que algunas líneas de autobuses no estarían respetando los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud para este sector.

Como reacción, el Concejo Municipal de San Carlos aprobó, por unanimidad, solicitar al Consejo de Transporte Público (CTP) que todas las líneas de transporte de bus del cantón brinden el servicio por horario establecido y no por demanda.

La moción presentada por la regidora y vicepresidenta municipal, Gina Vargas, nace a raíz justamente de que, vivió en carne propia esas situaciones denunciadas.

«Yo soy usuaria de bus, la empresa que brinda el servicio a Pital me indicó que ellos estaban trabajando según demanda y es algo que no me parece, posterior a mi llamada empezaron a aplicar un horario de salida de cada 2 horas, lo que me parece correcto porque así se evita la aglomeración de personas que buscan abordar la unidad que salga más rápido para llegar a sus destinos, explicó Vargas.

Los ediles acordaron trasladar copia de este acuerdo a la Presidencia de la República, Comisión Nacional de Emergencias y Concejo de Transporte Público.

El 20 de marzo anterior el CTP ordenó a todas las empresas que brindan el servicio, transportar solo a pasajeros sentados y no de pie.

Manuel Viega, director ejectuvo de la entidad, indicó que la medida es de acatamiento estrictamente obligatorio con el fin de evitar aglomeraciones en las unidades.

«Hemos señalado a los operadores la prohibición absoluta de transportar personas de pie, la capacidad que tiene el bus en su máximo uso es solamente para transportar personas sentadas, reiteramos que en coordinación con policía de tránsito, policía municipal y con inspectores del CTP, tomaremos las medidas para que esto se acate en procura de cuidar a los ciudadanos», explicó Vega.

El CTP exhorta a los ciudadanos a denunciar a aquellas empresas que no estén acatando la medida al teléfono 2586 9090.

Si la aglomeración de pasajeros se da en el momento que usted viaja en el bus puede llamar al 911 para coordinar una atención inmediata de las autoridades.