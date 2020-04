-Publicidad-

La pregunta es recurrente, ¿En cuáles distritos hay casos positivos?.

Incluso, a nivel de medios de comunicación estas consultas solo reciben una respuesta: «El Ministerio de Salud no entra en esos detalles»

Este lunes, durante la conferencia de prensa el Ministro de Salud, Daniel Salas explicó algunos detalles sobre esta situación.

«Hay gente que me dice, es que en Alajuela en tal cantón, ¿cuáles son los distritos afectados? O sea hay personas sin síntomas en los distritos no afectados y la gente quiere esa información ¿para qué?, para relajarse en los distritos donde no hay casos detectados Todo lo contrario, insisto, el virus en un porcentaje alto va en personas sin síntomas y esos son los que puede hacer infecciones así que mantengámonos alerta. Todos ocupamos actuar en este momento rigurosamente y sacar la tarea adelante», explicó.

A este lunes hay 467 casos confirmados por COVID-19. 26 de ellos en estado de hospitalización.

Tras dar a conocer los datos, Salas hizo el balance para determinar que, dichosamente, el incremento de casos en el país no es tan intenso.

Según él, esto tiene que ver con las medidas que tomaron y toman y con la respuesta de la población.

«En esto todos somos un equipo y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos. Todavía quedan varias semanas por recorrer y tenemos que se disciplinados, decididos y no perder ese sentido de unión nacional por que en este momento Costa Rica está sacando la tarea, hasta el momento, pero esperan semanas todavía muy importantes», agregó el jerarca.

Este lunes, además San Carlos se colocó como el sexto cantón con más casos positivos en todo el país con 17 en total.

El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social informó además que, en el Hospital San Carlos hay dos pacientes hospitalizados.