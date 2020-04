Distintas organizaciones sociales hicieron llegar, hasta el Concejo Municipal, su molestia e indignación por un comentario emitido por el regidor Kenneth González, en su perfil de Facebook la semana anterior.

Durante la sesión de este lunes, este fue uno de los temas que los regidores trataron a partir de un manifiesto público del grupo Familias Sancarleñas Diversas en el que reprocharon las palabras del funcionario público.

«Queremos que se marque un precedente, porque no se puede permitir que personas en el ejercicio de un cargo público insulten, denigren, o discriminen a personas por su condición independientemente de la que sea. Estamos en una época en la que urge la inclusión y la unidad en busca del bien común, las actitudes que excluyen y discriminan no construyen ni aportan nada positivo», cita el manifiesto.

A ellos, se unieron otras organizaciones sociales que extendieron los reproches por lo que consideran, un mensaje desafortunado por parte del regidor sancarleño.

González escribió en su red social el pasado 27 de marzo: «¿Dónde están metidos toda esa sarta de enfermos sexuales llamados LGTBI? Espero se los lleve el Covid-19 (sic)».

Horas después, borró la publicación pero generó diversas reacciones de molestia no solo a nivel local sino nacional.

Tras esto y de forma unánime, el Concejo Municipal decidió trasladar las denuncias hasta el Tribunal Supremo de Elecciones.

«Como presidente y ciudadano hice la petitoria para que el señor gonzález se disculpara con la población LGTBIQ, por esas declaraciones que a nuestra interpretación instaba a la violencia, sin embargo, él indicó que no se iba a diculpar porque no había dicho nada malo y que se había malinterpretado su comentario, lo cual es algo que nosotros no compartimos pero ya es un tema de él si lo hace o no (la disculpa). Es lamentable esta situación porque la acción de uno deja mal a todos, el cantón, el Concejo y el Gobierno local quedan con una mala imagen ante la percepción pública», declaró Nelson Ugalde, Presidente Municipal.

Los ediles también acordaron trasladar la denuncia recibida al Partido Republicano Social Cristiano pese a que el presidente de dicha agrupación, Dragos Donalescu, manifestara que González ya no forma parte del partido.

En las próximas horas el Concejo Municipal publicará en su página oficial de Facebook una aclaratoria sobre el comentario de González y en el que insistenten que lo expresado por el edil fue un criterio personal y no una posción del Concejo y Gobierno Local.

González, declaró a SCD que en efecto, su posición es personal y reafirmó públicamente su pensamiento contra la población LGTBIQ.

«Y sí, lo hice porque estoy muy molesto con un sector de esa población que se ha encargado durante meses de estar diciéndole a la gente, a mi entender, que es bueno o que saludable, o algo así, de que se puede matar a un inocente, a un no nacido, es decir, están a favor del aborto, yo estoy totalmente en contra del aborto, yo gracias a Dios tengo una hija a la que amo muchísimo y si yo fuese de ese pensar muy probablemente mi hija no existiera, pero gracias a Dios existe», señaló entre otras afirmaciones.

A la molestia social, se unió el presidente municipal del cantón de Moravia, Giancarlos Casasola, quien envió al regidor González un manifiesto por su comentario.

«Me siento en el deber de hacerle llegar mi absoluto reproche, esperando que su pueblo, el que vio nacer a mi familia sepa también repudiar su accionar», cita el comunicado.

