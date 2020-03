Aparte de acatar lineamientos obligatorios emitidos por el Ministerio de Salud, las empresas autobuseras del cantón tomaron medidas de resguardo ante la emergencia nacioal por el Covid-19.

Las empresas consultadas aseguraron que, operan con el 50% de su capacidad para obedecer al decreto del Gobierno y mantener la seguridad sanitaria.

Algunas de las empresas que operan estas rutas tuvieron ya algunos cambios en sus horarios de servicio.

San Carlos Digital recopiló varios con los que ya operan o los que empezarán a regir a partir de este lunes 23 de marzo.

TRANSPISA

Ciudad Quesada – Fortuna – Upala

5:15 a.m., 10:00 a.m. y 5:30 p.m.

5:15 a.m., 10:00 a.m. y 5:30 p.m.

5:55 a.m., 10:00 a.m., 3:30 p.m., 5:15 p.m. y 8:00 p.m.

12:00 m.d. y 4:30 p.m.

6:30 a.m.

6:00 a.m., 12:15 m.d. y 3:00 p.m.

8:15 a.m., 2:15 p.m. y 5:10 p.m.

7:15 a.m., 12.15 m.d., 3:15 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m.

5:15 a.m. y 2:00 p.m.

Si requiere más información puede llamar al 2460 1012

TRANSPORTES LA PALMERA

Salidas de La Palmera

5:00 a.m

6:00 a.m.

7:00 a.m.

9:00 a.m. (sale de Corea)

11:00 a.m. (pasa por barrio Aurora)

1:00 p.m.

3:00 p.m.

5:00 p.m.

Salidas de Ciudad Quesada

7:10 a.m. (No pasa por barrio Aurora)

10:00 a.m. (pasa por barrio Aurora )

12:00 m.d. (hasta Corea)

2:00 p.m. (entra hasta alto Palomo

4:00 p.m. (hasta Corea)

5:00 p.m.

6:00 p.m.

Si necesita más información puede llamar al 2474 2474.

CHILSACA, TRANSPORTE PITAL Y TRANSPORTE SAN JOSÉ – SAN CARLOS

SCD consultó a estas 3 empresas si tenían horarios especiales, a lo que respondieron que «están trabajando de acuerdo a la demanda de clientes, en cuanto la unidad se encuentre con al menos 30 pasajeros se despacha. Nos encontramos con toda la disposición de brindar el servicio que sea necesario; tanto en Autobuses Chilsaca, Transportes Pital y Transportes San José San Carlos».

Si requiere de más información puede consultar vía WhatsApp al teléfono: 8356 1555

CARIBEÑOS

Intentamos consultar en reiteradas ocasiones al número de la empresa pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

TRANSPORTES CORAZÓN DE JESUS

Insistimos al número telefónico de la empresa pero no logramos respuesta.

COOPATRAC

El horario puede verlo en el siguiente enlace: https://sancarlosdigital.com/usuarios-de-coopatrac-tienen-nuevo-horario-de-buses-por-emergencia/